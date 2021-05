Di Meco voit beaucoup de facteurs en défaveur du PSG

Si on écoute Éric Di Meco – ancien latéral de Marseille ou Monaco devenu consultant pour RMC – le PSG fonce vers une nouvelle grande désillusion. Elle s’écrira ce soir à la Mosson de Montpellier dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France.

“Montpellier n’a pas à trembler. Quand une équipe perd huit matches de championnat, qu’elle est embêtée par beaucoup de clubs, elle fait moins peur”, commente Di Meco dans le Midi Libre. “Je suis convaincu que le PSG aura du mal à s’y remettre au niveau mental après son élimination en Ligue des champions, au bout d’un parcours en trompe-l’œil. Il est encore touché car c’était son objectif de la saison. Comme l’a bien fait Rennes dimanche, le PSG n’aime pas subir l’impact physique. Après, Paris avec ou sans Mbappé, ce n’est pas la même chose. Avec lui, il ne faut pas laisser d’espace dans le dos de la défense. Même quand on a la possession du ballon, il ne faut pas trop se découvrir. Mais le PSG ne possède pas un milieu de terrain capable d’imposer son jeu et le rythme à la rencontre. Avec Savanier, Ferri et Mollet, Montpellier peut vraiment lui poser des problèmes. Il a une vraie carte à jouer.”