Dia : “On sait que le PSG doit gagner à tout prix, alors que nous, on n’a plus rien à jouer”

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Stade de Reims, Boulaye Dia (14 buts cette saison) va quitter la Champagne cet été. L’attaquant franco-sénégalais souhaite bien finir et se faire encore une fois remarquer sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG. Pour rappel, il avait marqué d’une volée acrobatique face à Keylor Navas la saison dernière (septembre 2019) à la 94e minute d’une victoire rémoise (0-2).

“On m’en parle de temps et temps et je crois qu’on m’en parlera à chaque fois que je jouerai à Paris”, explique l’attaquant de 24 ans du Stade de Reims à L’Union. “On sait que le PSG doit gagner à tout prix, alors que nous, on n’a plus rien à jouer. Le mot d’ordre consiste à être détendu et à prendre du plaisir, même si jusqu’à présent, on n’a pas trop réussi à le faire. Il reste deux journées, on veut partir en vacances avec au moins une victoire. Qui mérite le plus le titre de champion ? Sur la longueur, Lille a été meilleur.”