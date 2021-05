Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 15 mai 202, veille de match (37e journée de Ligue 1) au Parc des Princes contre le Stade de Reims.

Dans L’Equipe, on se penche sur les questions qui entourent un Mauro Icardi (28 ans) qu’on a vu mercredi à Montpellier “mobile, précis dans ses remises, utile par ses appels, imaginatif sur ses déplacements comme sur ses feintes”. Oui, mais son avenir au PSG s’écrit “en pointillé”, explique le journal, malgré une baisse de sa cote sur le marché (35 à 40M€ pour un joueur acheté 50M€). “Difficile d’imaginer, à court terme, une offre suffisante pour que le transfert d’Icardi ne soit pas perçu comme un échec retentissant. Le marché des n°9 de ce niveau va concerner cet été Chelsea, l’Atlético, la Juventus, Tottenham (en cas de départ de Kane) ou Manchester City, notamment. Icardi a fait connaître ses envies d’ailleurs. Et ses représentants sondent le marché. Les dirigeants parisiens, qui doivent libérer de la masse salariale (10 M€ brut par an) et ont besoin de liquidités pour financer notamment les prolongations de contrat, ne le retiendront pas. Mais ils ne sont pas actifs pour le vendre pour autant. Pochettino échange régulièrement avec son compatriote. Et sa plus grande disponibilité face à Montpellier ne doit rien au hasard. Une relation de confiance suffisante pour construire un avenir commun à moyen terme ? Pas sûr…” Demain (21h), le PSG reçoit Reims. Ce sera sans Kurzawa, Verratti, Bernat, Letellier ni Kimpembe, suspendu. Sont gérés spécifiquement Kylian Mbappé (mollet) et Idrissa Gueye (cuisse). Ander Herrera reviendra de suspension. Le XI potentiel du PSG contre Reims proposé par L’Equipe : Navas – Dagba, Marquinhos, Diallo, Bakker – Paredes, Gueye ou Herrera – Di Maria, Neymar, Mbappé – Icardi.

Le Parisien se demande si les avenirs de Kylian Mbappé et de Zinedine Zidane sont liés. Le Real Madrid “n’a qu’un souhait : réunir les deux la saison prochaine.” Oui mais, “tout au long de la saison, Zidane a été très agacé et blessé par les critiques des médias à son encontre et surtout par le peu de soutien public de la part de ses dirigeants. Lié au club madrilène jusqu’en juin 2022, Zizou les a déjà prévenus le week-end dernier : s’ils souhaitent l’écarter en fin de saison, il «ne posera pas de problème». Et, selon certaines voix au sein du club merengue, cette éventualité pourrait même le soulager. […] Si l’intérêt de la Juventus est bien réel, aucun contact n’a été établi, pour le moment, avec le coach français. Imprévisible et indéchiffrable, Zidane veut attendre la fin de saison avant de prendre une décision sur son avenir. Et c’est visiblement lui, et lui seul, qui décidera s’il continue ou non. Car Florentino Pérez n’a aucune intention de le limoger. Le président du Real sait que pour assouvir son désir obsessionnel de recruter Mbappé cet été, conserver Zidane, qui entretient une relation privilégiée depuis de nombreuses années avec le Parisien, représente un argument de poids.” Et un arrivée de Mbappé au Real pourrait fortement l’inciter à rester. “Leurs destins au Real Madrid semblent donc bel et bien liés. Florentino Pérez ne le sait que trop bien“, conclut Le Parisien. “Dans les arcanes madrilènes et dans la presse locale, on assure d’ailleurs être très optimistes concernant le transfert de Mbappé, affirmant que les négociations avec le joueur seraient très avancées et l’accord quasiment bouclé. Tout dépendrait alors de la volonté ou non du PSG de vendre sa star cet été.“