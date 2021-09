Diaz : « Le choix de Pochettino est courageux »

Grâce à une réalisation de Mauro Icardi dans les ultimes instants du match, le PSG s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais (2-1) – en conclusion de la 6e journée de Ligue 1 – et poursuit son sans-faute en championnat. Mais après cette rencontre, la sortie en cours de match de Leo Messi fait énormément de bruit dans la presse hexagonale et européenne. Mais pour le consultant de RMC Sport – Kevin Diaz – ce type choix de la part du coach parisien peut être bénéfique pour le club de la capitale.

« Kylian Mbappé est décisif sur le but depuis son côté gauche, car c’est un bon passeur aussi. Il envoie un très bon centre pour Icardi. Quand il n’est pas hors-jeu, il est quand même intéressant dans la surface de réparation. Mais si tu fais jouer Icardi, tu te brouilles avec Messi qui est sorti sans presque taper dans la main de son entraîneur », a commenté Kevin Diaz dans l’After Foot de RMC Sport. « J’ai regardé sur les réseaux sociaux et certains supporters du PSG n’étaient pas d’accord avec la sortie de Lionel Messi. On peut être d’accord ou pas, mais je trouve que Messi a un peu disparu dans la seconde mi-temps et c’est normal avec son âge (34 ans, ndlr). Moi, je trouve que le choix de Pochettino est courageux et il s’affirme. Il savait très bien que Messi n’allait pas être content et je pense que Pochettino accepte la frustration du joueur. Mais avec l’âge de Messi, Pochettino va être obligé de faire ce genre de choix. Parfois ce sera Messi, et parfois Neymar ou Mbappé. Il va être obligé de le faire pour le bien de l’équipe et du PSG. Le fait d’avoir sorti Messi et d’avoir gagné le match à la fin sur une passe de Mbappé pour Icardi, ça le renforce. Malheureusement, ce sont les petits gains dont les entraîneurs ont besoin. C’est la réussite dont un entraîneur a besoin et je pense que ça va faire du bien au PSG. »