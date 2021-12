Diaz : « On sait pourquoi le PSG ne vend pas »

Le PSG possède un effectif pléthorique (33 joueurs). Le club de la capitale aimerait profiter du mercato hivernal – qui ouvre ses portes le 1er janvier – pour dégraisser. Un premier joueur devrait quitter les Rouge & Bleu, Rafinha qui est en Espagne pour passer sa visite médicale avant de rejoindre la Real Sociedad sous la forme d’un prêt de six mois sans option d’achat. Le PSG qui aimerait vendre pour 100 millions d’euros pour réduire son déficit. Kevin Diaz donne les raisons pour lesquelles il n’arrive pas à vendre ces dernières années.

« On sait pourquoi le PSG ne vend pas. Il ne vend pas parce que il accorde des salaires très intéressants, notamment au-dessus du marché pour certains, au-dessus de leur marché, estime Diaz dans l’After Foot sur RMC. Certains joueurs sont au Paris Saint-Germain avec des salaires qu’ils n’auraient pas dans un autre club. Moi, si on m’avait dit « Tu gagnes tant, on aimerait que tu partes et ce serait bien pour toi d’aller jouer, mais il faut enlever 25 à 30% de ton salaire », j’aurais réfléchi à deux fois. Je pense que c’est ce qu’il se passe au PSG. Après, les prix aujourd’hui en période post-covid pour les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont pour beaucoup internationaux ou ex-internationaux, ne sont pas des prix d’un joueur lambda. Les joueurs ont aussi du mal – peut-être – à trouver des opportunités, même ceux qui ont envie de partir. Le PSG réclame bien évidemment un transfert. »