Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 26 décembre 2021. Le mercato hivernal, les départs à venir, les nommés pour le onze de l’année de L’Équipe, un point sur le budget des Parisiens

Dans son édition du jour, L’Équipe fait un focus sur le mercato à venir et le fait que le PSG « va devoir vendre à hauteur de 100 M€ d’ici la fin de saison s’il veut réduire le déficit important qui se profile. » La direction sportive parisienne disposera de deux mois, janvier et juin, pour vendre. Les pertes du Paris Saint-Germain devraient s’élever à hauteur de 200M€ selon le quotidien sportif. Le prêt de Rafinha vers la Real Sociedad « est sur le point d’aboutir. » Les Rouge & Bleu devraient économiser son salaire, du moins une partie de celui-ci.

Sergio Rico « pourrait rapporter quelques millions d’euros en cas de départ » tandis que Julian Draxler « ne s’imagine pas ailleurs aux dernières nouvelles » même si son club ne le retiendra pas.

Concernant Layvin Kurzawa, l’arrière gauche « ne semble pas disposé à s’en aller, à la fois pour des raisons personnelles et parce qu’il est dans une impasse avec ses dirigeants et ne compte pas leur faire de cadeau. Quitte à ne pas jouer ou presque. »

Abdou Diallo « ne serait pas contre un départ, puisqu’il voit bien que son horizon parisien est bouché » et ceci quelque soit le poste : Dans l’axe de la défense ou sur le côté gauche.

Le cas de Mauro Icardi est jugé « comme épineux » concernant son prix mais aussi son profil unique au sein de l’effectif parisien.

Le quotidien sportif révèle les nommés au postes de milieu de terrain pour l’équipe type Ligue 1 de l’année 2021. Sans surprise on retrouve Angel Di Maria. Le journal sportif explique que l’Argentin a souvent été à son « avantage la saison dernière, il est la principale victime de l’arrivée de Lionel Messi cet été. Depuis, il joue moins mais reste un joker de luxe pour le PSG. Sa patte gauche unique lui a déjà permis d’inscrire 3 buts et de délivrer 3 passes. » Neymar Jr aussi est cité par L’Équipe, voici le descriptif de son année : « Entre ses méformes et ses blessures, le Brésilien ne peut pas toujours donner la pleine mesure de son talent. Mais quand il veut, comme contre Bordeaux (3-2) ou Lille (2-1) récemment, le Brésilien rappelle à quel point il peut changer le cours d’un match. »

Le Parisien fait aussi un point sur le mercato Rouge & Bleu en écrivant en préambule que « l’hypothèse d’une arrivée au prochain mercato n’est pas totalement exclue » même si Leonardo a assuré qu’ils n’avaient pas de grands besoins. Rafinha pourrait s’en aller tandis que le Paris Saint-Germain est « en quête d’une solution pour Layvin Kurzawa et Sergio Rico, tous deux sous contrat jusqu’en 2024, qui n’entrent pas dans les plans. »

Le Français « ne forcera pas un départ », et dans l’entourage du 3e gardien du PSG on explique que « rien n’a encore bougé ».

Eric Junior Dina Ebimbe a une proposition de prolongation qu’il étudie et pourrait être prêté par la suite. Enfin Bandiougou Fadiga ne s’entraîne plus avec l’équipe première, « est susceptible de s’ajouter à la liste des partants cet hiver. »