À la veille du premier match de cette trêve internationale du mois de novembre, Didier Deschamps se confronte aux journalistes en conférence de presse. Avant de rencontrer Gibraltar, le sélectionneur français revient sur le capitanat de Kylian Mbappé et lâche une grosse information sur Warren Zaïre-Emery.

Kylian Mbappé, un bon capitaine pour l’Équipe de France ?

« La relation est très bonne entre nous deux et elle est très bonne pour le collectif. Il a cette responsabilité d’engager l’ensemble du groupe en tant que capitaine. C’est quelque chose qui ne lui pèse pas et ça s’est fait naturellement. Il prend du plaisir. C’est un rôle qu’il apprécie car il a cette capacité à faire l’unanimité, comme Antoine. Une influence sur mes choix ? Il n’y vient même pas ! Il est joueur, mais à aucun moment lui ou un autre me dit ‘Lui devrait jouer’ oui Lui devrait pas jouer’. »

L’adaptation de Warren Zaïre-Emery

« La semaine a été très animée pour Warren, à l’extérieur surtout ! Warren est Warren, avec sa tranquillité. On parle beaucoup de lui, c’était déjà le cas avec son club, ça prend un peu plus d’importance avec la sélection. Il reste concentré sur le terrain. Il est naturel. S’il ne commence pas, il sera de toute façon international demain. »

« Quand on devient international, c’est une étape. Il y a des lendemains. Les exigences sont plus élevées. Warren a par exemple une exposition médiatique très importante. Ça demande confirmation de toute façon. Si je l’appelle, ce n’est pas pour faire un effet de mode. Quand j’appelle quelqu’un, c’est parce que je suis convaincu qu’il y a le potentiel pour rester avec nous. Parfois ça prend un peu plus de temps. »