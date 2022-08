Dina-Ebimbe à Francfort, le dossier avance

Le Paris Saint-Germain avance dans sa mission dégraissage, et Eric-Junior Dina-Ebimbe devrait en faire les frais. Evoluant dans un secteur de jeu qui semble bouché pour lui (milieu de terrain), le titi parisien aurait reçu le message de sa nouvelle direction sportive, et souhaiterait rebondir en Bundesliga, plus précisément à Francfort. L’écurie d’outre-Rhin souhaiterait s’attacher les services de Dina-Ebimbe, mais serait dans l’attente de la vente de son attaquant Filip Kostic avant de pouvoir conclure l’arrivée du milieu de terrain Rouge & Bleu dans ses rangs selon Foot Mercato.

Une avancée significative

Si la deal entre Francfort et le PSG serait suspendu à la vente de Filip Kostic, le pensionnaire de Bundesliga ne se prive pas d’avancer ses pions en attendant. En effet, le PSG et l’Eintracht auraient trouvé un accord aux alentours de 10 millions d’euros, une somme espérée par les dirigeants parisiens. En plus de cet accord, toujours selon Foot Mercato, Eric-Junior Dina-Ebimbe et son possible futur club seraient à un stade avancé sur les termes d’un contrat de cinq ans.