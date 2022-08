PSG : Nouvelle direction sportive pour la section féminine

Après avoir installé Luis Campos, Antero Henrique, Christophe Galtier et leurs équipes respectives, le Paris Saint-Germain officialise aujourd’hui une nouvelle direction sportive pour sa section féminine. Cette dernière a été secouée la saison passée par des histoires extra-sportives, et devra repartir sur de nouvelles bases. Après l’intronisation au poste d’entraîneur pour les filles du PSG de Gérard Prêcheur, le club de la capitale a communiqué officiellement sur le poste de directeur sportif et son adjoint. Le premier sera Angelo Castellazzi. L’ancien entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti sous les cieux parisiens a occupé le poste de directeur sportif adjoint de la section masculine auprès de Leonardo entre 2019 et juin 2022.

Angelo Castellazzi sera accompagné de Sabrina Delannoy. Cette dernière est officiellement directrice sportive adjointe de la section féminine du PSG. L’ancienne capitaine Rouge & Bleu a rejoint le Paris Saint-Germain en 2005 à 19 ans, puis y a disputé 321 matchs jusqu’en 2017. Année à laquelle l’ancienne défenseur a pris sa retraite.