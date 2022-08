Le dégraissage de l’effectif du PSG continue. Longtemps annoncé sur le départ, Dina Ebimbe va très certainement quitter le club de la capitale. En effet le jeune parisien est courtisé depuis un certain temps par L’Eintracht Francfort. Selon Bild, si la transaction n’a toujours pas été réalisée, c’est parce que le club allemand n’a pas les fonds nécessaires pour s’attacher les services du joueur de 21 ans.

Vendre, la dernière condition pour récupérer Dina Ebimbe

Pour rappel, Francfort avait proposé 5 millions d’euros au PSG pour récupérer Dina Ebimbe. Une proposition refusée par la direction parisienne qui souhaiterait un peu moins de 10 millions d’euros pour libérer l’ancien dijonnais. Si le club de Kevin Trapp veut réaliser cette transaction il faudra vendre, indique Bild. Plusieurs clubs sont intéressés par Evan Ndicka et Filip Kostic et il n’est pas exclu que les deux joueurs soient vendus dans les jours qui suivent. L’occasion pour Francfort de récupérer de l’argent et donc de le réinvestir sur Dina Ebimbe.