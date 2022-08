À plus d’un mois de la fin du mercato (le 1er septembre), le PSG devra accélérer dans son opération dégraissage, et notamment au milieu de terrain. Ainsi, certains joueurs sont invités à quitter le club lors de cette période des transferts à l’image d’Ander Herrera, Rafinha et Idrissa Gueye. De son côté, Georginio Wijnaldum va très probablement prendre la direction de l’AS Roma tandis que Leandro Paredes est ouvert à l’idée d’un départ à la Juventus Turin. Désormais, reste à éclaircir le cas du Titi, Eric Dina Ebimbe. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, le club parisien et le joueur de 21 ans devront prendre une décision dans les jours et semaines à venir.

Un faible temps de jeu au PSG

Depuis le début de sa carrière, le milieu de terrain n’a jamais trouvé sa place dans l’effectif des Rouge & Bleu (seulement 14 matches disputés sous le maillot du PSG). Ainsi, il a été prêté successivement au Havre (2019-2020) et au Dijon FCO (2020-2021), Malgré l’intérêt de quelques clubs, et notamment en Allemagne, la direction parisienne avait finalement décidé de conserver Eric Dina Ebimbe pour la saison 2021-2022. Mais le natif de Stains n’a pas eu la confiance de Mauricio Pochettino, qui a toujours préféré aligner des joueurs expérimentés malgré leur niveau de jeu plus de contestable. Ainsi, lors de première partie de la saison, l’international U21 français a très peu joué avec 232 minutes au total en Ligue 1 (373 toutes compétitions confondues). Un temps de jeu qui s’est nettement réduit lors de la seconde partie de saison 2021-2022. Malgré des envies de départ au Bayer Leverkusen, le Titi a vu le PSG se montrer trop gourmand sur l’option d’achat. Ainsi, le joueur de 21 ans est finalement resté dans la capitale française et a essentiellement pris place sur le banc des champions de France. Avec l’élimination précoce en Coupe de France dès les 8es de finale de la compétition, Mauricio Pochettino a donné très peu de temps de jeu au Titi en Ligue 1. De janvier à mai, le numéro 28 des Rouge & Bleu aura seulement pris part à trois matches pour un total de 82 minutes (7 minutes contre l’OL, 4 minutes contre le Clermont Foot et 72 minutes contre l’Angers SCO). Un temps de jeu famélique qui peut remettre en cause son avenir chez les Rouge & Bleu.

Un rôle plus important dans la rotation avec Galtier ?

Mais désormais, reste à savoir si le joueur aura une réflexion différente avec l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien. Depuis l’intronisation du nouveau coach, le Titi du PSG a été utilisé dans un rôle de piston droit. S’il s’est montré performant lors du premier match amical face à Quevilly-Rouen (2-0), Eric Dina Ebimbe a connu un peu plus de difficulté à ce poste lors de la tournée au Japon. Mais avec le recrutement de Nordi Mukiele, le joueur de 21 ans devrait retrouver une place dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. Son profil de joueur formé au club pourrait aussi être utile dans la liste de la Ligue des champions. De plus, le Français pourrait aussi profiter des possibles départs au milieu de terrain (Georginio WIjnaldum, Leandro Paredes et Rafinha) pour espérer glaner un temps de jeu plus conséquent cette saison, notamment avec l’enchaînement des matches jusqu’à la Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). Il faudra également savoir si le droitier d’1m83 verra son avenir au PSG au-delà de 2023. Alors qu’une prolongation de contrat avait été envisagé cet hiver avant un possible prêt dans un autre club (Troyes), le milieu de terrain avait finalement refusé au dernier moment car « le contrat proposé par le PSG ne correspondait pas à l’accord conclu oralement », avait précisé RMC Sport en février dernier.

L’avis de la rédaction CS

Au sein de la rédaction de Canal Supporters, les avis sont unanimes. Si le joueur a réalisé une bonne préparation d’avant-saison, son temps de jeu ne sera pas conséquent même avec la rotation que souhaite mettre en place Christophe Galtier. De plus, les dirigeants parisiens peuvent profiter de sa cote sur le marché pour amasser quelques liquidités lors de ce mercato estival.

Selon vous, le PSG doit-il conserver Eric Dina Ebimbe lors de ce mercato estival ? Encore sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain de 21 ans possède une belle cote en Allemagne et sa valeur marchande est estimée à 5M€ selon Transfermarkt. Ou peut-il avoir une chance de jouer davantage sous les ordres de Christophe Galtier ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Bilan d’Eric Dina Ebimbe*

Paris Saint-Germain : 14 matches disputés

: 14 matches disputés Le Havre (L2) : 25 matches disputés : 3 buts et 1 passe décisive

(L2) : 25 matches disputés : 3 buts et 1 passe décisive Dijon FCO : 31 matches disputés : 1 but et 1 passe décisive

Temps de jeu 2021-2022

Ligue 1 : 10 matches disputés (314 minutes)

: 10 matches disputés (314 minutes) Ligue des champions : 1 match disputé (6 minutes)

: 1 match disputé (6 minutes) Coupe de France : 2 matches disputés (92 minutes) – 1 passe décisive

: 2 matches disputés (92 minutes) – 1 passe décisive Trophée des Champions : 1 match disputé (71 minutes)

*Source : Transfermarkt