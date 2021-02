Prêté par le PSG au DFCO, le milieu de terrain polyvalent (sous contrat jusqu’en 2023) Éric Junior Dina-Ebimbe (20 ans) effectue son apprentissage dans la galère bourguignonne (lanterne rouge avec deux victoires seulement). Si Dijon peut faire le choix de le conserver après cette saison en levant une option d’achat de 4M€, le PSG pourra actionner une clause de rachat pour le faire revenir dans la capitale. Bref tout est ouvert pour celui qui est une des rares satisfaction du DFCO cette saison. Et le match du jour à Gaston-Gérard aura des allures de test pour celui qui est convoité par des clubs de L1, deux clubs allemands et un de Premier League. Mais qui a le coeur Rouge & Bleu.

“Je suis né, j’ai bu, mangé PSG. Je suis un supporter, avant d’en être un joueur”, explique Éric Junior Dina-Ebimbe à L’Equipe. “Le PSG, c’est le top 3 mondial et quand tu sors du centre de formation, tu n’es pas fini. Il faut prendre de l’expérience pour espérer arriver en équipe 1. Je n’ai pas voulu faire comme d’autres. Attendre, attendre, et peut-être jouer un jour. Je pense être dans le bon tunnel : je suis en L1, j’ai du temps de jeu, et mon compte, il est bon. […] Même un Rabiot a un peu galéré… Il a été prêté (au TFC), est revenu et devenu le joueur qu’on connaît. Je suis pour cette démarche : OK, tu es un bon joueur mais pas encore prêt, il faut t’aguerrir ailleurs. C’est ce plan que j’ai en tête. Prêt à intégrer la rotation du PSG ? Honnêtement, oui. C’est comme si j’avais fait mes classes.”