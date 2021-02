DFCO / PSG : quelle équipe de départ lancera Pochettino ?

A 17 heures, le PSG sera opposé à la lanterne rouge DFCO dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Prendre les trois points sera plus que jamais indispensable. Souci, Mauricio Pochettino va – une nouvelle fois – devoir faire sans sept joueurs majeurs. Neymar Jr, Juan Bernat, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Leandro Paredes (suspendu) sont indisponibles. Petite consolation, blessé au pied et forfait contre Monaco la semaine dernière, Pablo Sarabia effectue son retour dans le groupe. L’Espagnol ne devrait cependant pas intégrer le onze de départ. En attaque, on s’attend plutôt à voir Rafinha, Draxler, Kean et Mbappé. Mais dans quelle animation ? Kean à droite ou en pointe ? Mbappé à gauche ou en pointe ? Idem pour Draxler ou Rafinha, sur un côté ou dans l’axe ? Prenons cette option : Draxler à gauche, Kean à droite, Mbappé en pointe et Rafinha à la baguette. Dans l’entrejeu, un duo Herrera-Gueye semble être la logique. Dans le journal L’Equipe, on trouve plutôt Danilo. Derrière, cela semble plus clair avec une ligne Kehrer – Marquinhos – Kimpembe – Kurzawa devant Navas.

Possible feuille de match du DFCO / PSG

Samedi 27 février 2021 à 17 heures au stade Gaston-Gérard – 27e journée de Ligue 1 Uber Eats – Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Lesage | VAR : Delerue

DFCO : Racioppi – Boey, Coulibaly, Ecuele-Manga (c), Panzo, Ngonda – Dina Edimbe, Lautoa, Celina – Baldé, Konaté Remplaçants : Allagbé, Chafik, Chala, Benzia, Diop, Dobre, Marié, Sammaritano, Assalé Entraîneur : Linarès

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Navas, Rico, Letellier

: Navas, Rico, Letellier Défenseurs (8) : Pembélé, Bakker, Dagba, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa

: Pembélé, Bakker, Dagba, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa Milieux de terrain (6) : Gueye, Herrera, Michut, Simons, Danilo, Rafinha

: Gueye, Herrera, Michut, Simons, Danilo, Rafinha Attaquants (4) : Draxler, Kean, Mbappé, Sarabia Absents (8) : Neymar, Juan Bernat, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Denis Franchi, Leandro Paredes

: Draxler, Kean, Mbappé, Sarabia

