À l’instar du PSG Handball et de la section football masculine du club de la capitale, les Féminines du PSG occupent la première place de leur championnat. Avec 34 points, les Parisiennes comptent une unité d’avance sur l’OL. Les Rouge et Bleu n’auront donc pas le droit à l’erreur afin de conserver leur fauteuil de leader. Pour cela, le club de la capitale devra s’imposer, ce samedi soir (18h30 sur Canal Plus) sur la pelouse du Roudourou, face à l’EA Guingamp, dans le cadre de la 13ème journée de D1 Arkema. Dans un entretien au site officiel du PSG, l’entraîneur des Féminines du PSG, Olivier Echouafni, a donné des nouvelles de son groupe et s’est exprimé sur cette rencontre face à l’EAG.

“Le groupe va bien, même très bien. On récupère l’ensemble de l’effectif en dehors d’Alana Cook (en sélection). Luana revient dans le groupe. Elle ne sera pas du déplacement ce week-end, mais elle va bien. On est très content de jouer au Roudourou, pour la qualité et la mise en avant du football féminin. C’est une rencontre difficile, Guingamp est une bonne équipe. Au match aller (4-1), il nous a fallu plus d’une heure avant de marquer,” a exposé Olivier Echouafni avant la rencontre. “Les matches sont toujours difficiles face à Guingamp, qui a des joueuses offensives de qualité, est performant sur coups de pied arrêtés, et a un entraîneur (Frédéric Biancalani) qui fait ce qu’il faut pour embêter les équipes adversaires. Il faut qu’on arrive à se mettre dans le sens du jeu et qu’on soit plus tueuses que face à Bordeaux (1-0), même si on a eu une belle maîtrise du match.”