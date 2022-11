Ce soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affronte la Juventus Turin – à l’Allianz Stadium – avec un enjeu de taille : terminer en tête de sa poule pour espérer un tirage plus clément en 8es de finale de la compétition.

À Turin ce mercredi, les joueurs de Christophe Galtier auront un objectif clair en tête : finir premier du groupe H devant le SL Benfica (à égalité avec 11 pts). Pour cela, les Rouge & Bleu devront réaliser un meilleur résultat que les Portugais. En face, la Juventus – avec quatre défaites en cinq matches de C1 – aura pour objectif d’accrocher une place en Ligue Europa pour le printemps prochain. Privé de Neymar Jr (suspendu) en attaque, le coach parisien a décidé de faire confiance à Carlos Soler, auteur de deux buts lors des deux dernières rencontres. En face, la Juve fait face à une multitude d’absences mais Massimiliano Allegri peut compter sur ses cadres comme Leonardo Bonnuci, Juan Cuadrado ou encore l’ancien Parisien, Adrien Rabiot.

Fil du match

1′ C’est parti !!!! Bon match !!!

3′ Le PSG souffre collectivement… que de pertes de balle…

7′ La grosse frappe de Locatelli passe à côté du cadre !

11′ Très longue séquence collective parisienne dans les 40 mètres de la Juventus. Ça n’aboutit à pas grand chose

12′ GOLAAAAAZZZZZZZZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOO KYLIAN MBAPPÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1-0 POUR LE PSG !!!!!!!!!!!! QUELLE DRIBLE ET LA FRAPPE ENROULÉE QUI FAIT POTEAU RENTRANT !!!!



0-1 ❤️💙🔥🔥#JUVPSG pic.twitter.com/nfxqYrjRq6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 2, 2022

16′ La frappe de Locatelli qui flirte avec la lucarne de Donnarumma ! C’était chaud !

19′ Coup dur pour le PSG, Renato Sanches remplace Fabian Ruiz qui sort blessé

Mbappé, un air de déjà vu 😏🔥 pic.twitter.com/7XaXXDPfpZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 2, 2022

24′ La Juventus reprend le contrôle du ballon…

30′ Belle frappe de Mbappé aux 20 mètres, ça passe au-dessus !

31′ Renato Sanches perd la balle au profit de Kotic qui centre en retrait pour Miretti mais ça passe encore à côté

32′ La frappe de Messi après une belle combinaison avec Mbappé… Bel arrêt de Szczesny

33′ LE RETOUR DE MARQUI !!! QUEL SAUVETAGE DU CAPITAINE DEVANT MIRETTI !!!!

38′ Égalisation de la Juventus par Bonucci. Comme toujours le but vient d’un centre… 1-1

1-1 #JUVPSG — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 2, 2022

45′ Mi-temps au Juventus Stadium… Hormis la merveille signée Mbappé, c’est le néant côté PSG…

46′ C’est reparti !!

51′ Le match se rééquilibre même si la Juve continue son bon pressing

54′ Mbappé est le Parisien le plus dangereux ! Il est actif, demande le ballon, provoque… Mais il est trop seul…

57′ Oh lalala, on souffre de nouveau… Il faut se réveiller !!

62′ Benfica mène au score face au Maccabi Haifa (1-2), le PSG est actuellement 2e du groupe H…

66′ Nuno Mendes et Hugo Ekitike vont entrer en jeu

67′ Carlos Soler et Juan Bernat, particulièrement fantomatiques, sortent

68′ NUNOOOOOOOO !!!!! NUNOOOOOOO !!!!! NUNOOOOOOOOO MENDES !!!!!!!!!!!!!!!! 2-1 POUR LE PSG !!!!!!!!!!

Feuille de match Juventus Turin / PSG

Sixième journée de Ligue des champions – Stade : Allianz Stadium – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport 1 (21h) – Arbitre : Carlos del Serro Grande – Arbitres assistants : Diego Barbero et Guadalupe Porras Ayuso – Quatrième arbitre : José Luis Munuera – VAR : Juan Martinez Munuera et Pol van Boekel