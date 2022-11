Déjà qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG affrontait dans la Juventus pour s’offrir la première place du groupe. Mais malgré la victoire contre les Italiens (1-2), les Parisiens terminent derrière le Benfica en raison du très large succès des Portugais (1-6) et un plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur. Christophe Galtier est revenu sur ce dénouement complètement fou.

« On pouvait tout envisager, on connaissait aussi cette possibilité dont je ne sais pas combien de fois, c’était déjà arrivé. Mais la première des choses c’est de féliciter le Benfica qui a marqué plus de buts que nous à l’extérieur. Après, je tiens à féliciter mon équipe, mes joueurs, mon groupe, lance l’entraîneur du PSG pour Canal Plus. On fait une bonne poule, 14 points, on a marqué beaucoup de buts. On en a pris un de plus que Benfica (7 buts encaissés chacun, ndlr). C’est l’histoire de la Ligue des Champions. On dit souvent que cette compétition est irrationnelle. On le vit ce soir. Mais on a battu la Juventus deux fois, je crois que c’est la première fois qu’une équipe française gagne ici. On était content, puis à la 92e minute on était très heureux et à la 94e, finalement vous êtes content du travail fourni mais c’est comme ça. Maintenant, il y a un tirage et c’est comme ça. Pour aller le plus loin possible, il faudra battre les grandes équipes. Ce soir on a fait une belle performance, on va attendre le tirage et quand il y aura le tirage on verra bien et on se préparera pour le huitième de finale. »