Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre la Juventus et le Paris Saint-Germain, ce soir à 21h dans ce dernier match de phase de poule de la Ligue des Champions

Sur une très bonne série depuis son changement de système, le Paris Saint-Germain devra rivaliser avec une Juve en difficulté s’il veut conserver la première place du groupe H devant Benfica. À l’occasion de ce choc, nous vous proposons en partenariat avec ParionsSport en ligne, également partenaire du Paris Saint-Germain, nos meilleurs pronostics ! Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous et bénéficiez de leur offre de bienvenue, et gagnez jusqu’à 100 euros en freebets en misant 100 euros sur votre premier pari !

Les pronostics de la redac’ : Messi et Mbappé dans une très belle dynamique

Dans la nécessité de prendre les trois points face à la « Vieille Dame » afin de ne pas voir Benfica prendre la tête de son groupe, nous voyons le PSG s’imposer sur un large score malgré l’absence de Neymar Jr, face à des turinois qui compteront de nombreux absents dans leurs rangs (Vlahovic, Pogba, Di Maria, Paredes, Bremer, Keane…). Ce sont donc sur les deux autres fantastiques, Leo Messi et Kylian Mbappé, qu’il faudra compter côté parisien. Revenu au niveau qui en a fait le meilleur joueur de la planète, la Pulga sera le danger numéro un pour les turinois, en effet depuis 3 matchs (Ajaccio; Maccabi Haïfa; Troyes) , la foudre Messi frappe à chaque fois avec 4 buts et 5 passes décisives . Dans une défense en difficulté, l’Argentin devrait réussir à tirer son épingle du jeu en marquant.

Pour ce match, la cote de Lionel Messi buteur est à 2,15 sur ParionsSport en ligne. Petit bet supplémentaire, le but de Messi avec la victoire du PSG est à 2,85 sur ParionsSport en ligne.

Le « génie français » Kylian Mbappé devrait également se distinguer par ses qualités de percussion et sa vitesse, à même de faire mal à Bonucci et consorts. Double buteur au match aller, le Bondynois aura l’occasion d’une nouvelle fois faire trembler les filets après un match moins flamboyant contre Troyes ce week-end (4-3, Mbappé buteur sur penalty). L’international français est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions (6 buts) devant Erling Haaland et Robert Lewandowski (5 buts). Il

Si Mbappé et Messi inscrivent tous les deux un but, la cote de cet événement est à 4,00 sur ParionsSport en ligne. Pourquoi ? L’attaque parisienne est dans une forme étincelante, et le duo a déjà inscrit 29 buts cette saison, face à des turinois en difficulté et souffrants de leurs absents.

Pour ce qui est du score final, nous misons sur une victoire assez large du Paris Saint-Germain 3 buts à 1, cotée à 10,50 sur ParionsSport en ligne. Le club de la Capitale nous a habitué à toujours encaisser au moins un but lors de ses dernières rencontres européennes, mais le duo d’attaque devrait une nouvelle fois faire la différence face aux hommes de Massimiliano Allegri.

Et vous, quels sont vos tips pour cette rencontre ? Mettez-les dans les commentaires !

Bon match et à vos paris !

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe que je répète sans fin, il est important de me fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.

*Voir conditions sur le site de ParionsSport en ligne