Brest / PSG : les compositions officielles

Enchaîner une troisième victoire consécutive en ce début de saison 2021-2022, voici l’objectif du PSG lors de ce déplacement dans le Finistère. Pour ce match de la 3ème journée de Ligue 1, les joueurs de Mauricio Pochettino affrontent le Stade Brestois 29 à Francis Le Blé (21h sur Prime Video). Pour cette rencontre, le coach parisien a décidé de composer son équipe en 4-4-2 losange. Keylor Navas débute dans la cage parisienne. Devant lui, il sera protégé par Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. Le milieu à quatre est composé d’Ander Herrera, Marco Verratti, Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum. Enfin, Kylian Mbappé et Mauro Icardi s’occuperont de l’animation offensive.

Feuille de match du SB29/PSG

3e journée de Ligue 1 Uber Eats – Vendredi 20 août 2021 à 21 heures au stade Francis-Le-Blé | Diffuseur : Amazon Prime Video | Arbitre : Wattellier | VAR : Turpin