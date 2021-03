C’est le genre de match qui marque les mémoires, quel que soit le scénario. Le PSG reçoit ce soir dans un Parc des Princes fâcheusement vide le FC Barcelone de Messi, Griezmann et consorts. L’enjeu, un ticket pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League. L’avantage, il est pour Paris vainqueur 4-1 au Camp Nou. L’issue, il va falloir entendre. Dans la perspective d’une qualification, Mauricio Pochettino a choisi Julian Draxler pour remplacer Moise Kean, isolé pour cause de Covid. C’est le seul changement par rapport à l’aller. Angel Di Maria est sur le banc. Côté Barça, on ressort la triplette offensive. Messi, Griezmann et Dembélé débutent dans un 3-4-3.

Fil du match

Le PSG fait une entame de match tragique, sans intensité… et il subit. Navas sauve plusieurs fois, déviant même une frappe sur la barre (23e).

Feuille de match du PSG/Barcelone

8e de finale retour de l’UEFA Champions League – Mercredi 10 mars 2021 à 21 heures au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Taylor (ENG) – Arbitres assistants : Gary Beswick (ENG) et Adam Nunn (ENG) – VAR : Stuart Attwell (ENG) et Paul Tierney (ENG) – Quatrième arbitre : David Coote (ENG)