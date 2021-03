Le PSG a livré une mauvaise prestation ce soir mais a assuré l’essentiel en se qualifiant pour les quarts de finale (1-1). Keylor Navas a été l’homme du match en réalisant de très grande parade dont une sur le penalty de Messi. Le gardien parisien s’est réjouit de sa performance au micro de RMC Sport 1.

“Je suis très content, je remercie dieu. C’était un match dur et difficile. On avait tous envie de jouer, de faire un gros match et de profiter de l’avantage du match aller. Le penalty ? C’était difficile surtout face à Messi qui tire très bien les penalties. Grâce à Dieu j’ai pu être concentré et je l’ai arrêté. Ça donne beaucoup de joie à tout le monde. Ce penalty c’est pour Sergio Rico et sa famille qui traverse des moments difficiles. Il a tout mon soutien et je suis très content.“