Danilo : “Ce n’est pas possible de perdre comme ça”

Après avoir mené à la mi-temps, le PSG a complètement disparu du match pour finalement s’incliner sur sa pelouse face à Nantes (1-2). Le PSG ne profite pas du faux pas de Lille pour reprendre la tête de la Ligue 1. Au micro de Canal Plus, Danilo Pereira ne comprend pas les deux visages de son équipe. “Ce n’est pas possible de perdre. On a fait une bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps on a mis moins d’intensité et on n’attaquait plus. C’est difficile d’analyser. On pouvait être leader, on a pas gagné. La saison continue nous avons encore des matches importants. Nous sommes déçu, on doit travailler plus pour gagner les autres matches.”