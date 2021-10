Direct – PSG / LOSC

Ce soir à 21h (Prime Video), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le LOSC en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Après un match nul face à l’OM (0-0) le week-end dernier, le club de la capitale voudra renouer avec la victoire face à un champion de France en grande difficulté (10e, 15 pts). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne peut pas compter sur certains éléments cadres comme Achraf Hakimi (suspension), Marco Verratti (suspension+blessure) et Kylian Mbappé (infection ORL).

Gigio Donnarumma prend place dans le but du PSG. Pour la première fois depuis 13 mois, Juan Bernat est titulaire. Il est accompagné en défense par Marquinhos, Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer en latéral droit. Le milieu à trois est composé de Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye et Danilo Pereira. Angel Di María, Leo Messi et Neymar Jr forment le trio offensif.

Feuille de match PSG / Lille

Douzième journée de Ligue 1 – Vendredi 29 octobre 2021 – Diffuseur : Amazon Prime – Arbitre : Amaury Delerue – VAR : Brisard