C’est le Jour J ! Ce soir à 21 heures, le PSG affronte le Real Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. La meilleure affiche de ce stade de la compétition et qui est attendue par les fans de football du monde entier. Les deux équipes peuvent compter sur des effectifs quasiment au complet. Côté Rouge & Bleu, seul Sergio Ramos manque à l’appel. Pour les Merengue, Ferland Mendy et Karim Benzema sont bien titulaires. À une demi-heure de cet affrontement, petit point sur les joueurs parisiens qui ont eu une histoire avec le Real Madrid, que ce soit en y jouant ou en le défiant.

4 joueurs du PSG passés par le Real Madrid

Ce soir, Achraf Hakimi retrouvera son club formateur. Né à Madrid, l’international marocain a rejoint la Castilla – le centre de formation du club madrilène – en 2006 à l’âge de 7 ans. Il débute sa carrière professionnelle le 1er octobre 2017 lors d’une victoire contre l’Espanyol Barcelone en Liga (2-0). Cette saison, il participera à 17 matches pour 2 buts. Afin de jouer plus régulièrement, il est prêté deux ans à Dortmund. En deux saisons en Allemagne, il explose et prend la direction de l’Inter durant l’été 2020. Un an après, il arrive au PSG.

Keylor Navas, qui est remplaçant ce soir, a joué pendant cinq ans au Real Madrid (2014-2019). Le portier costaricain, après une première saison à 11 matches, devient titulaire indiscutable et joue en moyenne 40 matches toutes compétitions confondues. Mais à l’été 2018, le Real recrute Thibaut Courtois. Navas alterne avec le gardien belge et joue seulement 21 rencontres. Il décide de quitter Madrid à la fin de saison pour rejoindre le PSG. En cinq ans, il aura participé à 162 matches, remporté trois Ligue des Champions, une Liga, une Supercoupe de l’UEFA, quatre Coupe du Monde des Clubs et une Supercoupe d’Espagne.

Forfait pour l’affrontement de ce soir, Sergio Ramos est une légende du Real Madrid. Avant de rejoindre le PSG cet été, libre de tout contrat, le défenseur central espagnol a passé 16 ans chez les Merengue. Après le départ d’Iker Casillas à l’été 2015, il est devenu le capitaine du Real, même s’il l’avait déjà porté régulièrement depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Défenseur buteur, Ramos a marqué un but très important en finale de la Ligue des Champions 2014 contre l’Atlético de Madrid à la toute dernière seconde. Une finale finalement remportée 4-1 par le Real. En 16 ans, Sergio Ramos a participé à 671 matches pour 101 buts ! Il a aussi remporté 22 trophées dont quatre Ligue des Champions et cinq Liga.

Dernier joueur passé par le Real Madrid dans l’effectif du PSG, Angel Di Maria. Après un début de carrière européenne à Benfica pendant 3 ans (2007-2010), El Fideo rejoint les Merengue en 2010. Il y restera quatre ans pour 190 matches 36 buts et 85 passes décisives. Lors de sa première année, il a délivré pas moins de 26 offrandes à ses coéquipiers, 25 lors de sa dernière saison. Avec le Real, l’Argentin a remporté cinq trophées, dont la Ligue des Champions 2014 dont il a été élu meilleur joueur.

Lionel Messi et Neymar

Autres joueurs du PSG qui connaissent bien le Real Madrid, mais cette fois-ci en tant qu’adversaire, Lionel Messi et Neymar. En 21 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a affronté à de très nombreuses reprises les Merengue. Il a disputé 45 matches, pour 19 victoires, 11 nuls et 15 défaites. Il a marqué 26 buts, qui font de lui le meilleur buteur de l’histoire du Clasico devant Di Stephano et Cristiano Ronaldo (18 buts), et délivré 14 passes décisives. Mais depuis le départ du Portugais en 2018, il a participé à 7 Clasico et il n’a pas été décisif lors de ces rencontres.

Débarqué à Barcelone en 2013, Neymar – qui devrait rejouer ce mardi – a joué quatre ans en Catalogne. Il a participé à 10 matches contre le Real Madrid pour trois buts et cinq passes décisives. Dès son premier Clasico, il avait frappé très fort avec un but et une passe décisive qui avait permis au Barça de l’emporter (2-1).

Karim Benzema, Ferland Mendy et Carlo Ancelotti

Dans l’effectif du Real Madrid, Karim Benzema a affronté à plusieurs reprises le PSG que ce soit avec Lyon et le Real Madrid. Dans les détails, il a joué 12 matches pour trois buts. Avec Lyon, il n’a marqué qu’un but contre les Rouge & Bleu. Ses deux autres buts contre Paris ont été inscrits lors de la dernière confrontation entre le PSG et le Real, le 2-2 à Santiago Bernabeu lors de la phase de poules 2018-2019. Autre joueur lié au PSG à Madrid, Ferland Mendy. Le latéral gauche a effectué une partie de sa formation chez les Rouge & Bleu (2004-2012). Mais une blessure à la hanche l’éloigne des terrains sept mois. Quand il revient, il se remet en jambes dans les équipes réserves du PSG avant de quitter le club – sans signer pro – en 2012. Enfin, Carlo Ancelotti a entraîné le PSG un an et demi (décembre 2011-juin 2013). C’est l’entraîneur qui a offert le premier titre de champion de France sous l’ère QSI. Mais après des tensions avec Leonardo un soir de défaite à Reims (0-1), il décide de quitter Paris à la fin de la saison. Malgré son court passage, il a été élu meilleur entraîneur de l’histoire des Rouge & Bleu par les supporters.