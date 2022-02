Pochettino : « J’ai confiance en mon équipe »

Après plusieurs semaines d’attente, le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid arrive à grand pas. Demain soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), les deux formations vont s’affronter au Parc des Princes avant de se retrouver trois semaines plus tard en Espagne. Et à la veille de cette confrontation aller, Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse aux côtés de Marquinhos. Extraits choisis.

Gueye peut-il commencer le match ?

« Non, comme Abdou Diallo. Ça fait quasiment deux mois qu’ils n’ont pas été dans l’équipe et ils ont eu une semaine sans entraînement. Ils seront dans le groupe mais ils ne vont pas commencer le match. »

Le PSG est-il favori ?

« Je ne pense pas qu’il y a plus de pression d’un côté ou de l’autre. On respecte le Real qui est l’un des plus grands clubs au monde, voire le meilleur, pour son histoire et ses titres. Ce n’est pas une question de joueurs. Je pense qu’il n’y a pas de favori. C’est un match qui peut également être une finale. Nous sommes des aspirants pour la victoire finale. J’ai confiance en mon équipe et en nos supporters qui nous transmettent une énergie. »

Au sujet de Messi

« Je vois l’équipe en condition. Chacun a sa motivation et une excitation pour participer demain et contribuer à la victoire de l’équipe. Messi est en bonne condition. C’est un match décisif et une nuit importante pour son talent et son expérience. Il joue un rôle essentiel au travers de ce qu’il peut transmettre à ses coéquipiers. »

L’importance du staff dans les victoires dans les dernières minutes

« Je pense qu’il faut parler de nos joueurs et de leur mentalité. Nous sommes des collaborateurs, on crée une plateforme pour que les joueurs s’améliorent et progressent. C’est une équipe qui s’efforce jusqu’à la dernière minute. Nous sommes une équipe qui avons encaissé que deux buts cette année on a perdu peu de matches. Ça veut dire que le talent n’est pas seulement pour marquer des buts mais aussi en défense, ce qui est fondamental. Nous allons affronter l’un des meilleurs clubs du monde et nous allons jouer du mieux possible pour passer. »

« On a les idées claires et on sait ce qu’on veut faire pour le match. Au cours de ces 3 entraînements, on était convaincu que c’était le bon chemin à appliquer pour jouer et lorsque l’équipe en est convaincue il n’y a rien de mieux. »

Est-il amoureux du PSG

« Je suis un romantique. Tous les projets auxquels je participe mobilisent mon coeur. Je ne sais pas vivre autrement. J’ai toujours suivi mon coeur et c’est ce qui m’ a guidé. C’est ma conviction personnelle. Je le transmets à l’équipe et à mon staff. Le coeur prévaut devant n’importe quel sentiment. C’est ce qui mobilise et anime l’énergie pour atteindre ce dont nous rêvons. »

Combien de temps faut-il pour que Diallo et Gueye reviennent ?

« Chaque club a sa réalité. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres clubs. C’est ainsi que nous gérons nos joueurs. Nous avons tout un effectif avec beaucoup de talents et de nombreux joueurs qui méritent d’être considérer. Notre décision est qu’ils ne débuteront pas demain. On s’adapte à chaque match. »