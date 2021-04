Direct – PSG/ Saint-Etienne

C’est à l’heure du déjeuner que le PSG doit retrouver le goût de la victoire au Parc des Princes. Et ce n’est pas que symbolique. Les Rouge & Bleu version Rose & Mauve ont besoin de prendre impérativement les trois points. Mauricio Pochettino privé d’une kyrielle de joueurs – Keylor Navas (épaule), Abdou Diallo (mollet), Marquinhos (cuisse), Juan Bernat (reprise), Alexandre Letellier (cuisse), et des suspendus Neymar, Gana Gueye et Leandro Paredes – opte pour la stratégie qui a payé à Strasbourg (1-4). C’est donc la fraîcheur en plus des défections qui conditionnent le onze : Rco, Florenzi, Kehrer, Bakker, Herrera, Rafina, Sarabia et Kean débutent le match. Danilo Pereira revient au milieu de terrain.

Feuille de match du PSG / ASSE

33e journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 18 avril 2021 à 13 heures | Diffuseur : Canal+ Sport | Arbitre : Buquet