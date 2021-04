Mbappé : “Le titre est un objectif primordial”

Kylian Mbappé a sonné la sonnette d’alarme après que le PSG ait concédé l’ouverture du score. Le numéro 7 parisien a marqué un doublé pour permettre à son équipe de passer devant avant de voir Icardi offrir la victoire à Paris (3-2). Au micro de Canal Plus, Kylian Mbappé a regretté le relâchement de son équipe qui aurait pu couter cher.

“On s’est mis un peu dans les problèmes. Quand on mène 2-1 comme ça, on doit garder le score mais après on n’a pas lâché, on a envie de gagner parce que le championnat c’est extrêmement important pour nous. C’est un objectif primordial. Ce serait le 10e du club et nous, on veut participer à l’histoire du club. On veut gagner, on veut gagner, on est de compétiteurs. Des gens pensent que c’est facile de gagner (le championnat, ndlr), cette année ce n’est pas facile. On veut continuer à le faire comme les autres années et pour ça on doit se donne à fond et gagner tous nos matches. La réflexion sur mon avenir a avancé ? Non, on gagne les matches c’est le plus important.“