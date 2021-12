Ce samedi soir à 21 heures (Canal Plus Décalé), le RC Lens et le PSG s’affrontent – au Stade Bollaert-Delelis – dans le choc de la 17e journée de Ligue 1. Leaders du championnat et officiellement champions d’automne avec la défaite de l’OM contre le Stade Brestois (1-2), les Rouge & Bleu voudront renouer avec la victoire après le match nul frustrant contre l’OGC Nice (0-0) en milieu de semaine. Pochettino a réservé une surprise avec un Kylian Mbappé qui débutera sur le banc, en raison d’une fatigue physique selon L’Equipe. Un trio offensif 100% argentin est aligné devant. En face, Arnaud Kalimuendo est titulaire.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match !

4′ Les Lensois se veulent pressants sur le camp parisien et récupèrent des ballons hauts. Mais ils sont maladroits dans leurs transitions .

. 6′ Le PSG a pas mal de difficultés pour sortir proprement le ballon.

7′ Le premier tir de la partie est pour Jonathan Clauss à l’entrée de la surface de réparation parisienne. Le ballon s’envole en tribune.

11′ Le PSG essaye de multiplier les passes autour de la surface lensoise… Mais ce n’est pas dangereux

15′ Après une très longue phase de possession, Lionel Messi arrive à pénétrer dans la surface de réparation et délivre un petit piquet vers Angel Di Maria… Bien repris par la défense Sang & Or

17′ OH LA GROSSE OCCASION PARISIENNE ! Belle récupération des Parisiens, Messi accélère dans l’axe et frappe de l’intérieur du pied croisé. Leca est battu… Mais le poteau sauve les Lensois ! Pas de chance pour la Pulga !

19′ La réaction Lensoise avec un corner obtenu mais sans danger

24′ Oh le coup-franc puissant de Jonathan Clauss qui oblige Keylor Navas à réaliser un bel arrêt ! Les Nordistes poussent !

26′ Kalimuendo accélère sur le côté gauche et croise son tir… Capté en deux temps par Keylor Navas.

30′ Oh Navas est en feu ! Premier arrêt magnifique devant une magnifique reprise de volée de Doucouré. Quelques secondes plus tard, il arrive à capter un beau centre devant Kalimuendo puis capte une frappe de Fofana ! Ça ne va pas du tout pour Paris !

36′ Belle frappe d’Icardi sur le côté gauche de la surface de réparation. Bien repoussé par Leca… Quelques secondes plus tard, l’attaquant rate l’immanquable de la tête à quelques mètres du but… Heureusement qu’il est signalé hors-jeux !

38′ Belle action du PSG dans la surface de réparation sauvée par la défense lensoise. Ça va mieux !

41′ En 15 minutes, Marco Verratti est passé de milieu offensif droit dans un 4231, puis à gauche… Pour ensuite repasser devant la défense et revenir ailier gauche… Paris semble se chercher tactiquement…

44′ Oh le magnifique arrêt de Leca face à Icardi ! Le beau centre de Messi pour Icardi de l’intérieur du pied gauche super réflexe du portier adverse !

45 + 1′ OH LA GORDON BANKS DE JEAN LOUIS LECA !! Magnifique centre d’Hakimi vers Di Maria qui croise son intérieur du pied à 5m des cages lensoises… Et l’arrêt réflexe du gardien ! Exceptionnel geste !

45 + 2 Mi-temps. Première période étrange entre domination et incompréhension totale dans le jeu et d’immenses occasions parisiennes ! 0-0

46′ Début de la 2e Mi-temps !

47′ Premier carton jaune du match et il est Lensois. Medina réalise une main volontaire au milieu de terrain et coupe une contre-attaque…

48′ LA NOUVELLE BELLE OCCASION PARISIENNE ! Di Maria à l’entrée de la surface de réparation adverse enroule bien son ballon… Ça flirt avec le montant de Leca !

50′ QUEL MANQUÉ DE KALIMUENDO. Le titi parisien profite d’une mésentente entre Marquinhos et Danilo Pereira et frappe à 7 mètres des cages… Ça passe à côté .

. 56′ Les Lensois sont survoltés et les Rouge & Bleu souffrent de nouveau dans cette partie…

59′ Que d’imprécisions techniques côté Parisiens…

61′ But de Seko Fofana. Frappe du milieu de terrain lensois aux 25 mètres mais une énorme frappe de main de Keylor Navas permet aux Sang & Or de marquer… 1-0 pour le RC Lens.

68′ Oh lalala… Le poteau de Da Costa qui sauve le PSG ! On n’est pas passé loin du 2-0…

Triple changement parisien. Entrées de Mbappé, Wijnaldum et Gueye, sortis de Icardi, Danilo Pereira, Leandro Paredes. Il faut une réaction !

70′ Action, réaction ! Magnifique centre de Messi pour Mbappé seul à 5 mètres qui reprend de la tête… Encore un magnifique arrêt de Leca !

74′ La perte de balle de Navas dans son camp qui donne des sueurs froides à ses coéquipiers…

77′ Nouvelle contre-attaque des Lensois… Fofana fixe la défense parisienne, écarte pour Da Costa qui décale Frankowski et croise son tir… Bel arrêt de Navas

79′ Nuno Mendes remplace Juan Bernat

80′ La frappe magnifique de Satoka qui frôle la lucarne… Paris est à la ramasse complet…

Feuille de match RC Lens / PSG

17e journée de Ligue 1 – Samedi 4 décembre 2021 – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Letexier – VAR : Delajod