Lens / PSG : Mbappé ne débutera pas le match

Le Paris Saint-Germain affronte le Racing Club de Lens ce soir au Stade Bollaert (21h, Canal Plus Décalé). Ce match qui se joue dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 ne verra pas Kylian Mbappé sur le terrain ce soir. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant de 22 ans sera sur le banc. Le staff du club de la capitale a pris cette décision suite au trop grand nombre de matchs que le Français a disputé depuis le début de la saison.

Les joueurs sont de plus en plus sollicités et jouent trous les trois jours. C’est le cas de Kylian Mbappé qui a joué 15 matchs avec les Rouge et Bleu et 5 matchs avec l’Équipe de France depuis le début de la saison. Rarement blessé, la natif de Bondy enchaîne les rencontres et a lui aussi le droit à un peu de repos. Depuis décembre 2020, il n’avait jamais été sur le banc lorsqu’il était apte à jouer. Ce soir, il met donc fin à cette longue série.