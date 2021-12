Le PSG se déplace à Lens demain (21 heures, Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Un choc entre le premier et le quatrième qui est attendu par les supporters rappelle Franck Haise, l’entraîneur du club nordiste.

« Si je vous dis que c’était un match comme les autres, je pense que vous n’allez pas me croire très longtemps, plaisante le coach en conférence de presse. Évidemment que quand on joue le PSG, qui aujourd’hui 15 points d’avance (sur Lens, ndlr), avec la qualité des joueurs de cette équipe. C’est un match différent, qui est attendu par le public par les gens mais il faut qu’on le prépare sereinement. Avec la confiance qui est nécessaire pour pouvoir poser des problèmes tout en sachant très bien que l’on va devoir travailler très fort et notamment en étant très très bon et très appliqué sur le plan défensif.«

Le coach lensois qui a dévoilé ses attentes pour le match de demain. « On sait que l’on va défendre plus. On va avoir beaucoup moins le ballon mais ce n’est pas nouveau. C’est quasiment contre tous ses adversaires ou une grande partie de ses adversaires de Ligue 1 que cela se passe comme ça. C’est factuel, on le sait d’avance. Mais après, ne pas avoir le ballon c’est une chose, mais il faut le récupérer quand même, du mieux possible et après il faut aussi l’utiliser sur certaines attaques placées et rapides. Évidemment, défendre uniquement ne sera pas suffisant.«

Franck Haise qui explique également qu’il ne s’appuiera pas sur la victoire de l’an dernier contre le PSG. « Je ne m’appuie pas trop souvent sur le passé de manière générale. Encore moins parce que c’était un match de début de saison. Ce qui s’était passé de leur côté (beaucoup d’absents, utilisation des jeunes, ndlr) et du nôtre, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses ont évolué. Donc non, je ne vais pas m’appuyer sur ce match-là. On l’a goûté à l’époque mais voilà, ce sera autre chose demain soir.«