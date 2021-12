Lens / PSG : les compositions officielles

Ce samedi soir à 21 heures (Canal Plus Décalé), le RC Lens et le PSG s’affrontent – au Stade Bollaert-Delelis – dans le choc de la 17e journée de Ligue 1. Leaders du championnat et officiellement champions d’automne avec la défaite de l’OM contre le Stade Brestois (1-2), les Rouge & Bleu voudront renouer avec la victoire après le match nul frustrant contre l’OGC Nice (0-0) en milieu de semaine. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a décidé de laisser au repos Kylian Mbappé.

Keylor Navas débute dans les cages. Il sera protégé par une défense Hakimi-Marquinhos-Kimpembe-Bernat. Marco Verratti, Danilo Pereira et Leandro Paredes sont associés au milieu de terrain. Enfin, une attaque 100% argentine est alignée avec Leo Messi, Mauro Icardi et Ángel Di María.

Feuille de match RC Lens / PSG

17e journée de Ligue 1 – Samedi 4 décembre 2021 – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Letexier – VAR : Delajod