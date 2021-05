Lille, Lyon et Monaco ont gagné lors de cette 36e journée de Ligue 1, le PSG se doit d’en faire autant sous peine d’être le grand perdant du week-end, de voir le titre s’envoler, et d’être menacé. Cela fait beaucoup. Pour prendre les trois points, Mauricio Pochettino a fait le choix du changement. Dagba, Kurzawa, Danilo, Draxler et Kean intègrent le onze de départ. Le PSG devrait évoluer en 4-2-3-1 avec Neymar en meneur de jeu, Draxler à gauche et Di Maria à droite.

Fil du match

Le PSG réalise une bonne entame avec beaucoup de jeu sur les côtés. A la 17e minute, Ander Herrera puis Neymar ne sont pas loin de marquer. A le 29e minute, c’est Navas qui doit s’employer sur une action bretonne. Les locaux commencent alors à prendre le dessus. Juste avant la pause, Aguerd frappe dans le tibia de Kurzawa qui reprend de volée dans la surface rennaise. C’est penalty après VAR. Neymar transforme même si Gomis touche la balle (0-1). A la 55e minute, Kurzawa sort sur blessure suite à un tacle de… Kimpembe. Quelques secondes plus tard, Draxler n’est pas loin de marquer un petit bijou de but après une enchaînement et une reprise de volée.

Feuille de match du SRFC/PSG

36e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 9 mai 2021 à 21 heures au Roazhon Park (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Buquet | Assistants : Debart et Aube | 4e arbitre : Wattellier | VAR : Delerue | But : Neymar (45e+6 sp) | Avertissement : Herrera (56e)