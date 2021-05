Kean : “Ce n’est pas encore perdu”

En conclusion de la 36e journée de Ligue 1, le Stade Rennais et le PSG se sont quittés sur un match nul (1-1). Une très mauvaise opération pour les joueurs de Mauricio Pochettino qui comptent trois points de retard sur le LOSC (79 pts) à deux journées de la fin. Au micro de Canal Plus, Moise Kean est revenu sur cette contre-performance parisienne.

Ce qui a manqué au PSG ce soir ?

Kean : “On a joué un bon match. On n’a pas pu concrétiser avec des buts, on n’a pas eu de chance. L’équipe était bien et ils ont une bonne équipe aussi. Je pense qu’on a très bien joué mais il nous a manqué le dernier geste.”

Paris a-t-il perdu le titre ce soir ?

Kean : “Pourquoi perdu ? On y croit encore. On croit toujours à la première place. C’est à nous maintenant de gagner les matches. Ce n’est pas encore perdu et on y croit. Un miracle pour remporter le titre ? Oui mais on se donnera à 100% pour atteindre la première place.”