Direct – Stade Brest 29 / PSG

Les verdicts vont tomber. Vers 23 heures, on connaitra le classement définitif de la Ligue 1 version 2020/21, on saura si le PSG finit champion de France, deuxième ou troisième. Cela dépendra du score sur la pelouse de Francis-Le-Blé, mais aussi des résultats de Lille à Angers et de Monaco face à Lens. C’est donc une soirée à suspense qui s’annonce. Pour prendre trois points à Brest, Mauricio Pochettino demeure dans sa rotation d’effectif. Ainsi, Kimpembe, Dagba, Danilo, Herrera, Rafinha, Neymar intègrent le onze de départ. Auréolé du titre de meilleur joueur de L1 (UNFP), Kylian Mbappé, encore en pointe, aura à coeur de briller.

Feuille de match du SB29/PSG

38e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 23 mai 2021 à 21 heures au stade Francis-Le-Blé | Diffuseur : Canal+ Décalé | Arbitre : Lesage | VAR : Coué et Lepaysant

: Larsonneur – Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud – Faivre, Magnetti, Belkebla (c), Honorat – Mounié, Charbonnier PSG : Navas – Dagba, Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo – Danilo, Herrera, Rafinha – Di Maria, Neymar – Mbappé Remplaçants : Rico, Kehrer, Bakker, Paredes, Gueye, Icardi, Draxler, Kean, Sarabia Entraîneur : Pochettino



Kylian Mbappé au micro de Canal Plus après avoir reçu le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 : “C’est un fierté immense. Il faut toujours commencer par les remerciements. C’est tous les joueurs qui disent que tu es le meilleur. C’est un pas de plus dans mon histoire. J’ai toujours été reconnaissant envers le président, mes différents coaches. Ce que je veux, c’est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Le projet sportif est primordial. On discute avec le club, on va voir ce qu’il va se passer. En tout cas, jusqu’ici j’ai passé quatre années exceptionnelles.”