Brest / PSG : les compositions officielles

Ce soir à 21 heures (en intégralité sur Canal Plus Décalé), le Stade Brestois 29 et le PSG s’affrontent lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 sous une métro capricieuse (pluie et vent violent). Avant de penser aux résultats des autres équipes (Angers / LOSC et Lens / Monaco), les Parisiens devront s’imposer face aux Brestois d’Olivier Dall’Oglio afin d’au minimum conserver leur deuxième place. De plus, si les Rouge et Bleu réalisent un meilleur résultat que le LOSC, ils peuvent soulever le 10e titre de champion de France de leur histoire. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a composé son équipe en 4-3-3. Keylor Navas est présent dans le but. Sans surprise, Marquinhos et Presnel Kimpembe sont titulaires dans l’axe centrale. Colin Dagba et Abdou Diallo sont alignés des couloirs de la défense. L’entrejeu est composé de Danilo Pereira, Ander Herrera et Rafinha. Enfin, Ángel Di María, Neymar Jr, Kylian Mbappé s’occuperont de l’animation offensive.

Feuille de match du SB29/PSG

38e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 23 mai 2021 à 21 heures au stade Francis-Le-Blé | Diffuseur : Canal+ Décalé | Arbitre : Lesage | VAR : Coué et Lepaysant