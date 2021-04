Distin : “Je vois bien le PSG surprendre tout le monde”

Sylvain Distin connaît très bien le PSG et Manchester City, deux clubs qui s’affrontent demain en demi-finale de Ligue des Champions. Formé au PSG, l’ancien défenseur central a passé sept ans au PSG dont deux ans à jouer avec les professionnels (1992-1997 / 2000-2002, 45 matches). Il a également joué cinq ans à City (2002-2007, 206 matches). Cette demi-finale aller au Parc des Princes sera donc spéciale pour lui comme il l’a expliqué au Parisien.

“Partagé avant cette demie ? Complètement. J’ai eu la chance de prendre beaucoup de plaisir dans chaque club pour lequel j’ai joué. Mais certains, comme le PSG, Everton ou City, m’ont plus marqué que les autres. Paris, c’est là que tout a démarré, que j’ai grandi… J’étais supporter du PSG avant d’y devenir joueur. […]Paris réveille tellement de souvenirs en moi… Je suis attaché à Manchester City, car c’est mon premier vrai club en Angleterre (il avait été prêté à Newcastle par le PSG lors de la saison 2001-2002). […]Mais mon histoire d’amour avec Paris dure depuis bien plus longtemps.“

Sylvain Distin qui s’est ensuite penché sur l’évolution des deux clubs. “Ils connaissent une évolution similaire. Paris et Manchester ont une histoire riche, un beau passé. Mais ils se construisent grâce l’apport d’énormes capitaux étrangers qui leur permet d’être plutôt dominants sur leur scène nationale. La dernière chose qui leur manque, c’est la Ligue des champions. C’est leur objectif principal. Ce sont deux clubs différents mais qui, finalement, se ressemblent beaucoup.” Le natif de Bagnolet (43 ans) a enfin dévoilé son favori. “Je n’arrête pas d’y penser… Il y a le côté affectif et la réalité sportive… Au regard de la saison et de leur régularité, je serais tenté de dire City. Mais je vois bien Paris surprendre tout le monde en jouant la carte de la patience et en piquant au bon moment.“