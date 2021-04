Kylian Mbappé affole les compteurs ces dernières semaines, enchaînant les performances de haut niveau, les buts et les doublés. Auteur de 25 buts cette saison en Ligue 1, le numéro 7 parisien caracole en tête du classement des buteurs avec sept buts d’avance sur ses poursuivants, Memphis Depay (OL, 18 buts) et Wissam Ben Yedder (Monaco, 18 buts). L’international français (22 ans) se dirige vers un troisième titre de meilleur buteur de Ligue 1 de suite, une première depuis Jean-Pierre Papin, qui avait enchaîné cinq titres de meilleur buteur du championnat de France entre la saison 1987-1988 et la saison 1991-1992. Les buteurs parisiens qui squattent ce trophée depuis la saison 2015-2016 avec Zlatan Ibrahimovic (2015-2016, lui qui en avait marqué le plus de buts en L1 lors des saisons 2012-2013 et 2013-2014), Edinson Cavani (2016-2017 et 2017-2018) et donc Mbappé (2018-2019, 2019-2020). Pour le meilleur buteur de l’histoire du championnat de France – Delio Onnis – l’ancien Monégasque, qui compte 105 buts en Ligue 1, peut battre son record (299 buts). “Je n’ai pas le moindre doute, si Mbappé continue au PSG il va me doubler facilement. Ça c’est sûr, prévoit l’Argentin pour RMC Sport. De toute façon les records sont faits pour être battus. S’il arrive à me battre, félicitations parce que c’est un très bon. Il le mérite et c’est comme ça. Le football, la vie est faite comme ça.”