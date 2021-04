Mahrez : “On joue au football pour ce genre de matches”

Demain à 21h (RMC Sport 1), le PSG et Manchester City s’affronteront – au Parc des Princes – à l’occasion de la demi-finale aller de l’UEFA Champions League. Après Mauricio Pochettino et Neymar Jr, le joueur de Man City – Riyad Mahrez – s’est présenté en conférence de presse d’avant-match à la veille de la rencontre face aux Rouge et Bleu, dans des propos rapportés par RMC Sport. Extraits choisis.

La demi-finale face au PSG

Mahrez : “C’est le plus grand match de ma carrière à City mais ce n’est pas une fin. On doit montrer que l’on veut aller en finale et c’est ce que l’on fera demain (…) On joue au football pour ce genre de matchs. On doit montrer que l’on peut aller en finale et qu’on le mérite. Il faut jouer avec sa personnalité dans ce genre de moments.”

Le PSG favori ?

Mahrez : “Je ne suis pas là pour estimer qui est favori. Le PSG c’est une superbe équipe, ils ont éliminé le Bayern. On a nos forces, ils ont les leurs. On verra qui sortira vainqueur.”

La force collective de Manchester City

Mahrez : “On a toujours été certain de notre jeu même quand cela n’a pas marché. On est beaucoup mieux cette année car on est en bonne forme. On va toujours jouer notre jeu avec beaucoup de personnalité. On est là pour gagner et pas seulement jouer une demi-finale de Ligue des champions. On doit montrer que l’on est là pour jouer et pour gagner.”