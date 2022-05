Djeidi Gassama sera du voyage avec le PSG à Montpellier

Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Montpellier dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer de six joueurs. Julian Draxler, Leandro Paredes, Abdou Diallo et Mauro Icardi sont forfaits alors que Presnel Kimpembe et Neymar sont suspendus. L’entraîneur argentin va convoquer un autre titi pour le déplacement à Montpellier.

Ayman Kari à l’entraînement, Djeidi Gassama dans le groupe

Selon les informations du journaliste du Parisien, Benjamin Quarez, Djeidi Gassama – qui s’est entraîné avec les pros ce matin – sera du voyage pour le déplacement à la Mosson du PSG demain soir. Ce sera la deuxième fois pour lui, après sa présence dans le groupe à Angers le 20 avril dernier. Également présent sur les pelouses du Camp des Loges ce vendredi matin, Ayman Kari ne sera lui pas présent dans le groupe de l’entraîneur argentin.