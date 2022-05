Jardim : « Mbappé est le meilleur de sa génération »

Kylian Mbappé réalise très certainement la meilleure saison de sa carrière. L’attaquant du PSG a marqué 35 buts et délivré 19 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues. Pour beaucoup, il est le meilleur joueur du monde actuellement. Leonardo Jardim, coach qui l’a lancé chez les professionnels à Monaco, ne pensait qu’il serait aussi fort quelques années plus tard, même s’il sentait que c’était un joueur différent.

« Quand je le lance à 16 ans, je ne peux pas imaginer qu’il va devenir aussi fort, mais je perçois très vite que j’ai affaire à un joueur différent. En avance sur les autres. Plus mûr. On comprenait qu’il n’avait pas seulement un potentiel, mais aussi une belle marge de progression. Il ne cessait de passer des étapes. Il continue aujourd’hui en étoffant son registre. Il s’agit du cheminement naturel d’une carrière de haut niveau. Entre 23 et 29 ans, un joueur atteint sa maturité totale. Sa plénitude, décrypte l’entraîneur portugais au Parisien. Il n’a pas fini de nous épater et de gagner des trophées. Il est programmé pour cela. Il incarne le présent et le futur du football. Meilleur joueur du monde à son poste ? Je n’établirai pas une hiérarchie. Ce n’est pas mon rôle. Mais il fait partie des meilleurs. Il est le meilleur de sa génération en tout cas. À la fois le plus complet et le plus décisif. Il me semble promis à remporter un ou plusieurs Ballons d’or dans les années à venir. Le temps joue en sa faveur. Les précédents lauréats sont bien plus âgés.«