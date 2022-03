Sous contrat professionnel avec le PSG jusqu’en juin 2023, l’ailier gauche de 18 ans, Djeidi Gassama, a pris une nouvelle dimension cette saison avec les U19 du PSG. Décisif en championnat, le Français s’est également distingué en Youth League avec un total de 5 buts et 2 passes décisives. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Djeidi Gassama est revenu sur sa progression personnelle et ses objectifs. Extraits choisis.

Sa progression

« J’ai bien commencé l’année. Et puis j’ai senti que je progressais beaucoup. J’ai écouté le coach (Zoumana Camara, ndlr), c’est quelqu’un de très expérimenté donc, forcément, tu l’écoutes. Il y a pas mal de choses sur lesquelles j’ai pu évoluer. Par exemple, sur mon côté, j’avais tendance à trop rentrer sur mon pied droit. C’est quelque chose que je fais souvent. Il m’a dit de plus varier, d’être plus dans le jeu combiné, ce que j’ai fait. Après, au niveau des appels, j’ai évolué aussi, entre les appels dans les pieds ou en profondeur. Au final, j’ai beaucoup progressé. Je suis beaucoup plus efficace (…) Je regarde beaucoup ce que fait Kylian Mbappé. Je l’observe dans ses déplacements, je prends exemple. »

Ses objectifs personnels

« Cette année, je marque, j’ai beaucoup de temps de jeu donc c’est positif. Après, l’objectif, c’est toujours d’atteindre le groupe pro. Dans ma tête, je veux du temps en senior un jour avec le PSG. Ça discute (il est en fin de contrat pro en 2023). Intégrer la rotation, gratter du temps de jeu l’an prochain, ce serait bien. Forcément, quand tu vois Xavi (Simons) et Edouard (Michut) monter en pro, ça donne envie (…) Je ne pense pas que ce soit si loin, j’ai envie d’y croire, mais je dois travailler encore. »