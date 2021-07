Le PSG doit-il vendre Mauro Icardi après deux saisons ? Nabil Djellit, journaliste de France Football, consultant Europe 1, la chaîne L’Equipe, RFI, a l’intime conviction que ce serait une bien mauvaise idée. Mauro Icardi est un joueur avec un CV et qui va enfin, pour la première fois avec le PSG, faire une préparation de pré-saison. Ce qui pourrait tout changer.

“A l’instant T, si on n’a pas de remplaçant de haut niveau, je ne vois pas pourquoi le PSG vendrait Icardi. Pour moi Mbappé ce n’est pas un 9 type, Neymar non plus. Icardi est en train de faire une préparation complète avec le PSG, ça ne lui est jamais arrivé jusqu’à présent. Si ça se trouve il va être une des grandes surprises de ce début de saison au Paris Saint-Germain. Icardi, il a fait ses preuves, c’était un monstre à l’Inter. Donc, si on a un équivalent oui, sinon hors de question de le vendre. Le PSG n’a aucun autre n°9 de métier dans son effectif”, a commenté le journaliste lors de l’EDS. “Il y a d’autres joueurs qui peuvent partir et ramener de l’argent. Il ne faut jamais enterrer un joueur du niveau d’Icardi. Souvenez de Falcao avant qu’il soit champion avec Monaco, on l’avait mis voie 12… Après, trouver les bonnes associations, c’est le travail de l’entraîneur.”