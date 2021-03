Djellit : “Mbappé, on l’attend capable de porter le PSG jusqu’au bout”

Kylian Mbappé empile actuellement les buts avec le PSG. L’attaquant semble en pleine forme alors que se profile le FC Barcelone à qu’il il avait infligé un triplé au Camp Nou (1-4). Pour le journaliste Nabil Djellit, c’est en mêlant régularité sur le terrain domestique et exploits en Europe que le champion du monde sera au top.

“On a vu un Mbappé terriblement efficace contre Brest. Ce premier but est un but de classe. On voit qu’il inspire de la crainte à ses adversaires en Ligue 1, et peut-être sur la scène européenne. Quand il est lancé dans la profondeur, il est difficilement gérable. Il prend de vitesse à chaque fois ses adversaires. Non pas qu’il se situent mal. Il est tout simplement plus fort, il va plus vite et il est de plus en plus efficace. Quand on regarde son total de buts, il survole la scène nationale”, a commenté Nabil Djellit sur Europe 1. “Moi, j’attends encore de le voir à 100% avec Neymar face à des adversaires d’un autre calibre. C’est là qu’il est attendu. Je ne veux pas minimiser, pas banaliser ce qu’il fait parce qu’il faut des capacités pour mettre des doublés, des triplés, mais encore une fois, s’il doit faire la carrière qu’il doit faire, on l’attend en Ligue des champions. On l’attend capable de porter le PSG jusqu’au bout de la compétition. Parce que pour un joueur de ce gabarit là, de cette dimension là, c’est le Ballon d’or qu’il doit viser. Et l’obtention du Ballon d’or passe par des performances en Ligue des champions contre les meilleures équipes européennes. Même si le niveau d’exigence, de professionnalisme, doit être au rendez-vous chaque week-end en L1.”