Däbritz : “La période la plus importante de la saison nous attend”

Grosse semaine à venir pour les joueuses du PSG. Mardi (16h) ce sera la Champions League contre le Sparta Prague (8e de finale aller), samedi (21h) ce sera le choc décisif pour le titre national à Lyon. Les Parisiennes ne devront pas perdre pour rester en tête de la D1 Arkema. Et elles avancent vers ces rendez-vous en toute confiance, comme en témoigne Sara Däbritz.

“Au cours des six derniers mois, nous nous sommes beaucoup développées en tant qu’équipe sur le terrain, mais aussi en dehors. Nous sommes plus fortes mentalement“, explique la joueuse allemande à la PSG TV. “La période la plus importante de la saison nous attend avec beaucoup de matches qui sont très importants pour nous. Chaque rencontre qui arrive a son importance. Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous n’avons pas le droit à l’erreur. En tant que joueuse de football, ce sont les chocs que vous attendez, durant lesquels vous prenez le plus de plaisir à jouer. Tout le groupe est vraiment motivé et concentré sur les prochaines échéances.“