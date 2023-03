Touché à la cheville, Neymar Jr devrait manquer les deux prochaines échéances du PSG, donc la rencontre face au Bayern Munich dans cinq petits jours. Une bonne nouvelle pour les uns, une mauvaise pour les autres.

Après avoir enchaîné échec sur échec, le PSG a enfin relevé la tête, et de quelle manière ! Opposés à l’ennemi marseillais en terrain hostile, les hommes de Christophe Galtier ont offert une prestation de haute volée pour s’imposer sur le large score de 0-3 (25e journée de Ligue 1). Un succès XXL qui fait suite à une victoire arrachée dans les ultimes secondes face au LOSC une semaine plus tôt (4-3, 24e journée de Ligue 1). La dynamique semble donc s’inverser. De là à voir les Rouge et Bleu s’octroyer une qualification en quarts de finale de Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi ?

Neymar, la tuile

Il faudra pour cela réaliser un sans-faute. Un sans-faute qui devra se faire, selon toutes vraisemblances, sans Neymar Jr. Touché à la cheville, l’Auriverde ne devrait pas pouvoir prendre part à cette opposition. C’est, du moins, ce qu’a expliqué Christophe Galtier ce jour devant la presse. Et pour certains qui estiment qu’il est quasiment impossible d’évoluer avec la MNM au complet, cela est un mal pour un bien. Une vision des choses que ne partage nullement Nabil Djellit, comme celui-ci l’a exposé sur le plateau de L’Équipe de Greg : « Pour moi, c’est une déception qu’il ne soit pas là parce que c’est un joueur qui émerveille. Je me souviens que la dernière fois que Neymar à jouer à Munich, je crois qu’il n’avait pas été si mauvais que cela. Il y en a qui se félicitent du fait qu’il ne soit pas là pour des questions d’équilibre, mais si tout le monde faisait un peu plus d’efforts on ne se poserait pas ce genre de questions. Et je pense que dans le rapport de force, quand vous voyez Neymar en face, moi je suis désolé, mais si je suis l’adversaire, cela ne me rassure pas forcément. C’est à l’entraîneur de trouver des solutions pour que tout le monde puisse cohabiter au mieux. Donc je trouve que c’est une mauvaise nouvelle qu’il ne soit pas présent. »