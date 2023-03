Pour son dernier match avant la Ligue des champions, Christophe Galtier devra se passer de certains éléments. Une chance à saisir pour Warren Zaïre-Emery ?

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit le FC Nantes à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Et Christophe Galtier devra composer sans Achraf Hakimi, Renato Sanches, Marco Verratti et Neymar Jr. Et pour cette rencontre, le coach parisien devrait aligner le même schéma tactique, en 3-5-2, que lors de la victoire face à l’OM (3-0) dimanche dernier, selon RMC Sport.

🗣️ | Christophe Galtier :



“Danilo Pereira est un exemple au quotidien ! Il est à l’écoute et est disponible pour changer de disposition” 🇵🇹#PSGFCN pic.twitter.com/TO69qfJraU — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 3, 2023

Le 3-5-2 reconduit face aux Nantais

D’après le média sportif, le technicien français devrait remplacer Presnel Kimpembe par Danilo Pereira dans la défense à trois. Et pour compenser la suspension de Marco Verratti, Warren Zaïre-Emery devrait débuter au milieu de terrain face aux Nantais, toujours d’après RMC. « Ce serait la troisième titularisation en Ligue 1 pour le Titi, qui va fêter son 17e anniversaire mercredi soir. » Concernant le reste de l’équipe, Christophe Galtier devrait aligner les mêmes joueurs.