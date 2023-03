Ce samedi, coup d’envoi à partir de 21h00 (Canal+ Foot / Canal+ Sport 360), le PSG reçoit le FC Nantes dans son antre du Parc des Princes en marge de la journée 26 de Ligue 1. Et à un peu plus de 24 heures du coup d’envoi de cette rencontre, Antoine Kombouaré, coach des Canaris, s’est présenté en conférence de presse. Morceaux choisis.

Le PSG, sous l’impulsion du retour salvateur de Kylian Mbappé, a réussi à remonter sur le pont et ce, de forte belle manière. Les Rouge et Bleu restent en effet sur un succès fleuve sur la pelouse de l’OM lors de la journée précédente (0-3). Une remise en selle qui tombe très bien sachant qu’il faudra tout tenter pour arracher une qualification en quarts de finale de Ligue des Champions dans cinq jours à Munich. Ce qui ne sera pas une mince affaire.

Les Nantais heureux de finir au Parc

Mais avant cette échéance capitale, Antoine Kombouaré s’est présenté devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour lui d’afficher les ambitions des siens au sein d’un stade qu’il sait quasiment imprenable : « C’est enfin la fin de ce marathon. Là, on n’a pas le choix. Quand on joue le PSG, il faut être prêt. Prêt à beaucoup courir, prêt à beaucoup subir, prêt à bien défendre. Et il faut bien se préparer aussi parce qu’on pense qu’on aura des opportunités. C’est le quatrième match en dix jours pour nous. Les organismes commencent à être un peu fatigués. On sait que c’est notre dernier match et après on aura deux jours de repos. On va essayer de mériter ces deux jours de repos avec un bon match au Parc des Princes. Sachant qu’en plus d’être un adversaire redoutable, c’est surtout un adversaire intraitable à domicile. Sur 12 matches, c’est 10 victoires et 2 nuls. Ils n’ont pas perdu au Parc.. »

Antoine Kombouaré explique également que de jouer un tel adversaire dans un tel contexte reste une situation très excitante. Sa troupe est donc grandement motivée en vue de ce match qui ne s’annonce toutefois pas simple : « C’est beau de finir cet enchaînement de matches au Parc des Princes face au PSG. À la condition de faire une belle prestation, offrir la meilleure opposition face à une équipe qui prépare son match face au Bayern Munich. (…) Aujourd’hui, tu joues le PSG au Parc des Princes. La motivation est présente, elle est forte. On n’a pas envie d’être ridicule. On a envie de montrer le meilleur visage du FC Nantes. »