Youri Djorkaeff n’a joué qu’un an au PSG mais il garde de très bon souvenir de sa saison 1995-1996 (47 matches, 20 buts) durant laquelle il a remporté la Coupe des Vainqueurs de Coupe. Pour L’Equipe, il est revenu sur cette saison historique pour le PSG. “Il y avait aussi de grands joueurs dans cette équipe avec Lama, Le Guen, Roche, Ngotty, Guérin, Bravo, Raï, Nouma ou Dely Valdes. Un super collectif et une façon de jouer assez incroyable dans un Parc des Princes souvent en folie. Avec Luis (Fernandez) entraîneur. On la voulait cette coupe. Du premier match jusqu’au dernier, on a pratiquement dominé toutes les équipes. La finale ? La première pour le club. On la dispute à Bruxelles contre le Rapid de Vienne. Je me sentais super bien. Je n’ai pas eu la réussite pour marquer, mais Bruno (Ngotty), lui, l’a fait sur un coup franc incroyable. Moi, j’ai juste tapé le poteau (rires). Je me souviens que le président Moratti m’a dit, juste après m’avoir engagé à l’Inter la saison suivante, qu’il avait vu cette finale et qu’il s’est décidé comme ça.“

Djorkaeff qui est également revenu sur son choix de quitter les Rouge & Bleu seulement un an après son arrivée. “Oui et je suis triste de partir. Vraiment. J’avais signé deux ans mais l’Inter et le Barça ont mis les gros moyens pour m’avoir. Pour moi, c’était une autre dimension. Puis Moratti (le président de l’Inter) a mis les moyens. Financièrement mais pas que. Il m’a parlé de son club, de l’histoire qu’il voulait écrire et je voulais faire partie de cette aventure.“