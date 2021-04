Demain soir (21 heures, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Bayern Munich dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Héroïques à l’aller, les Parisiens devront réaliser un match sérieux pour se qualifier pour les demi-finales de la C1. Les Bavarois estiment pouvoir se qualifier et ne se cachent pas pour le dire. Pour Jean-Pierre Papin, le PSG ne peut pas être déstabilisé par ces déclarations. “Le PSG n’est pas impressionnable. D’autant plus qu’il sait que pour s’en sortir, Munich doit au moins gagner 2-0, note Papin dans le Parisien. En revanche, croire que le Bayern est déjà éliminé serait une grave erreur pour Paris. Au Bayern, il y a une mentalité particulière, construite sur la culture de la gagne. La victoire, il n’y a que ça qui compte. Ce club est tellement habitué à tout gagner qu’il n’imagine plus être battu.“

Jean-Pierre Papin qui est revenu sur le match aller, un match extraordinaire des Rouge & Bleu selon lui. “J’ai d’abord été surpris de voir Neuer faire la première bourde. Ce but casquette, a un peu mis le doute dans les rangs du Bayern. Mais ce qui m’a frappé, c’est que dans un quart de finale entre les deux meilleures équipes d’Europe, l’une d’elles concède 31 frappes. C’est juste anormal. Si tu n’as pas Navas qui fait des miracles, ça peut faire lourd. Et en plus, il n’y a pas Lewandowski. Mais au final, Paris a fait un match extraordinaire. Au foot, l’essentiel n’est pas d’être beau, c’est d’être efficace.“

L’ancien attaquant s’est dit impressionné par Keylor Navas. “Navas, c’est très très fort ! Je ne sais pas s’il va peser sur le mental munichois. Moi, quand un gardien arrêtait tout, ça décuplait mon envie de marquer. Mais c’est un atout majeur pour Paris, il rassure toute l’équipe.“