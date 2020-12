Dimanche soir, le choc de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats opposera le PSG à Lyon au Parc des Princes. Un match important pour la suite du championnat puisque les deux équipes se tiennent en deux points. Vainqueur de Metz hier, Lyon ne viendra pas en victime à Paris dixit Rudi Garcia. Mais pour Raymond Domenech, Lyon va avoir du mal contre le PSG, surtout en raison de sa défense. “Je soutiens Lyon quand c’est soutenable ou défendable mais là Lyon joue le PSG, qui est la meilleure équipe. Lyon a trop d’insuffisance défensive dans ce genre de match. Le PSG va jouer ce match comme un match de coupe d’Europe qui peut lui permettre de distancer un concurrent, lance Domenech sur le plateau de l’Equipe d’Estelle. Lyon a trop de faiblesse, on a pu le voir contre Metz. Il y a un penalty rapidement et si Metz marque on ne sait pas ce que cela aurait donné. Metz a aussi laissé des boulevards que le PSG ne laissera pas. Ils ont une forme de fragilité“, conclut Raymond Domenech.