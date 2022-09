Domenech défend le PSG face à l’arbitrage

La fin de match entre PSG et Brest samedi après-midi (1-0) a été tendue. Suite à un tacle appuyé de Presnel Kimpembe sur Irvin Cardona, l’arbitre de la rencontre -Jérémie Pignard – a décidé de ne pas sanctionner le capitaine parisien d’un carton jaune, qui aurait été synonyme d’expulsion, Presko ayant déjà été averti sur sa faute qui a conduit à un penalty pour les Brestois. Son attitude avec l’arbitre a aussi été pointée du doigt. En conférence de presse, Michel Der Zakarian a expliqué que si l’action s’était déroulée dans l’autre sens, le joueur aurait été expulsé. Il insinue donc que le PSG est favorisé par l’arbitrage. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Raymond Domenech a tenu à prendre la défense du club de la capitale suite à ces accusations.

« L’arbitre veut faire un peu de pédagogie«

« Furieux sur l’action, oui comme tous les entraîneurs. On a le sentiment d’être floué sur cette dernière action. Mais c’est à la 90e minute. Quand on prend un peu de recul, l’arbitre veut faire un peu de pédagogie. Il ne veut pas sanctionner, c’est la dernière minute. Il n’a pas envie de virer quelqu’un. Cela aurait pu être une autre équipe, défend l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France. C’est la psychologie de l’arbitre. Il a le micro en plus. Il est dans la pédagogie, il n’est pas dans la sanction. »